По делу приставов арестован адвокат

Ленинский райсуд Перми избрал меру пресечения в отношении адвоката Ильвира Ахтямиева, рассказала помощник прокурора Ленинского района Екатерина Толстова. Господину Ахтямиеву инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, он причастен к хищению средств рядом коммерческих организаций. В предполагаемой мошеннической схеме участвовали сотрудники УФССП по Пермскому краю, а также предприниматель Дмитрий Варламов. По версии следствия, злоумышленники создавали фиктивные документы, например постановления комиссий по трудовым спорам, которыми устанавливалась задолженность компаний по зарплате перед физлицами. На основании этих документов сотрудники ФССП возбуждали исполнительные производства. Затем в банковские организации, в которых компании-«должники» имели расчетные счета, приставы направляли платежные поручения. В результате денежные средства через депозитный счет межрайонного отдела УФССП списывались якобы в пользу «работников», чьи права были нарушены. Затем деньги обналичивались через банкоматы.

Прокуратура согласилась с доводами следствия, что, находясь на свободе, Ильвир Ахтямиев может скрыться от следствия и суда, помешать установлению истины по делу, оказать воздействие на свидетелей и уничтожить доказательства. В итоге суд отправил адвоката в СИЗО до 11 августа. Сам господин Ахтямиев вины не признает.