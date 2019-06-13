ПГК повысила эффективность работы вагонов на подъездных путях «Мордовцемента»

Одно из крупнейших предприятий по производству цемента — «Мордовцемент» — за 5 месяцев 2019 года снизило простои полувагонов под выгрузкой с 10 до 3 суток. Результат достигнут благодаря рекомендациям Нижегородского филиала Первой грузовой компании (ПГК), выработанным в ходе технологического аудита на фронтах выгрузки сырья из полувагонов.



«Партнер поставил перед нами задачу — найти возможности для повышения перерабатывающей способности своих фронтов выгрузки. В ходе работы на площадке мы выяснили, что она нуждается в ремонте и техническом переоснащении. Кроме того, количество и численность бригад, которые участвуют в процессе выгрузки и последующей обработке вагонов, не позволяют увеличивать объем и скорость проведения работ. По итогам исследования представители «Мордовцемента» получили от нас список рекомендаций по устранению проблемных зон», — рассказал директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

С января 2019 года, используя предложения ПГК, «Мордовцемент» увеличил суточную выгрузку с 17 до 44 единиц подвижного состава в сутки. Объем перевозок продукции предприятия Нижегородским филиалом ПГК увеличился более чем в 1,5 раза, до 1,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, рост показали навальный цемент (увеличение в 1,7 раза, до 980 тыс. тонн) и тарированный цемент (увеличение в 1,4 раза, до 94 тыс. тонн).

Сформированные компетенции по технологическому аудиту позволяют специалистам ПГК тиражировать услугу для всех заинтересованных компаний.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.