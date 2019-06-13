На юге Москвы ограбили банк

Неизвестные ограбили отделение банка «Ренессанс Кредит» на Варшавском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе кредитной организации. «Никто из сотрудников, к счастью, не пострадал. Сумма похищенного уточняется»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). По данным ТАСС, похитили около 5 млн руб.

Сообщается, что у одного из преступников в руках был предмет, «похожий на пистолет». «Они скрылись на автомобиле Hyundai. В городе введен план "Перехват" для розыска и задержания злоумышленников»,— добавил источник ТАСС.