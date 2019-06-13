John Deere вошла в тройку крупнейших поставщиков строительной техники

Компания John Deere упрочила свои позиции в рейтинге производителей дорожно-строительной техники Yellow Table. Такие данные публикует KHL Group — одна из крупнейших международных аналитических компаний в сфере строительства.



Согласно данным рейтинга производителей строительной техники Yellow Table 2019, опубликованным в журнале International Construction, объем продаж John Deere Сompany в 2018 финансовом году составил 10,16 млн. долларов, или 5,5% от общего объема продаж.

Таким образом, John Deere заняла третью строчку в ТОП-50 крупнейших игроков строительного рынка, поднявшись на шесть пунктов по сравнению с рейтингом прошлого года.

Как отмечается в исследовании, столь значительный подъем, безусловно, связан с приобретением Wirtgen Group (сделка состоялась в 2017-м году). Объединение двух лидеров существенно повлияло на распределение позиций в отрасли.

В целом на мировом рынке строительной техники второй год подряд наблюдается устойчивый рост. Если по итогам 2017 года объем совокупных продаж 50-ти крупнейших производителей составил $162 млрд, что на 21% лучше статистики 2016 года, то в 2018 год технику удалось реализовать на $184 млрд, что на 13,5% выше предыдущих показателей. Начало 2019 года также отмечено положительной динамикой.

«Повышение уровня сервисной поддержки в российских регионах, высокие показатели надежности и производительности, наличие техники на местах и отлаженные поставки запасных частей позволяет John Deere сохранять устойчивые позиции роста и в России, — комментирует Евгений Еремкин, руководитель отдела продаж строительной и лесозаготовительной техники John Deere в ТД «Вертикаль». — Инвестируя средства в покупку оборудования, российские предприятия, прежде всего, делают ставку на качество, и мы рады, что доверие к бренду John Deere среди наших клиентов из строительной сферы в последние годы повышается».

ООО Торговый Дом «Вертикаль»