Автодор построит дорожную развязку на въезде в Кабардинку

Дорожная развязка на федеральной трассе М-4 «Дон» появится в районе въезда в село Кабардинка. Об этом во время инспекции трассы от Геленджика до Новороссийска совместно с краевыми властями сообщил и. о. директора краснодарского филиала ГК «Автодор» Роман Оветченко.

В настоящее время уже выделены средства на строительство развязок в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское. К их строительству приступят в 2019-м году. Что касается развязки на въезде в Кабардинку, госкомпания сейчас готовит проектную документацию.

Еще одну дорожную развязку в районе Сухумского шоссе в Новороссийске планируется сдать в конце июля. Это позволит разделить транзитный транспорт и большегрузы, направляющиеся в порт города-героя.

В краевой администрации отмечают, что строительство Дальнего Западного обхода Краснодара начнется осенью 2019 года. Рассматривается возможность реконструкции до первой категории автодороги Краснодар-Новороссийск, что позволит разгрузить участок от Славянска-на-Кубани до Крымска и от Крымска до Новороссийска.

Василий Хитрых