На Дону контрабандисты пытались вывезти в Грузию древесину на 77 млн рублей

Контрабандисты пытались провезти через Азовский таможенный пост Ростовской области 5 тыс. т пиломатериалов из сосны стоимостью более 77,2 млн руб, сообщает пресс-служба южного таможенного управления.

Зарегистрированные в СКФО предприниматели на автомобилях везли древесину на два грузинских предприятия. При этом злоумышленники предоставили таможенникам недостоверные сведения о происхождении и добыче пиломатериалов. Так, компания, указанная в качестве производителя, не подтвердила эту информацию.

По фактам контрабанды стратегически важных ресурсов южная оперативная таможня возбудила пять уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Дарья Голякова