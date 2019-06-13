В аварии на ЕКАДе пострадали три человека

Сегодня утром, 13 июня, на 20-м км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) грузовая «Газель» столкнулась с Toyota и Nissan. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе беременная женщина и ее 11-летняя дочь. Также травмы получил водитель «Газели».

По словам очевидцев, в результате неудачного обгона водителя Toyota, «Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan, за рулем которой была беременная женщина, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. По данным управления, «Газель» опрокинулась. Пострадавшую женщину вытаскивали из машины с помощью спасателей. Она госпитализирована вместе с дочерью.