В Тольятти задержали выдачу соцвыплат молодым семьям

В Тольятти предоставление соцвыплат молодым семьям идет низкими темпами. К такому выводу пришла Счетная палата Самарской области.

Установлено, что 51,64% из всей очередности молодых семей региона состоит в очереди на получение соцвыплаты в Тольятти (6 263 семьи). При этом за период 2017-2018 годов произошло увеличение количества очередников на 363 семьи. За этот же период обеспечено соцвыплатой 280 семей, что составляет всего 4,7% от количества очередников на начало периода.

Кроме того, в личных делах молодых семей отсутствуют документы, подтверждающие использование выплат по целевому назначению.

Всего количество молодых семей региона, включенных в список, за период 2017-2018 годов увеличилось на 1906 семей (в 1,2 раза). За этот же период обеспечено соцвыплатой 1456 семей. На 1 января в очередности состояло 12 128 семей.

Счетная палата предложила министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области для снижения тенденции роста количества молодых семей, не обеспеченных выплатами, рассмотреть возможность дифференцированного подхода при установлении доли софинансирования за счет средств областного бюджета с учетом количества молодых семей в муниципалитетах.

Ани Айвазян