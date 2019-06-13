Челябинское УФАС завело дела на медицинские клиники за рекламу пластической хирургии

Челябинское УФАС России возбудило дела в отношении руководителей частных медицинских клиник «Дипплекс» и «Частная врачебная практика» за распространение информации об оказании услуг пластической хирургии в условиях стационара. Компаниям грозят штрафы от 100 до 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На запрос антимонопольного ведомства в медицинских организациях сообщили, что пластические операции в клиниках не проводятся. По информации ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика», специалисты проводят только консультации и осмотры в амбулаторных условиях, делают перевязки.

Как установило челябинское УФАС России, на сайте ООО «Диплекс» была размещена информация о том, что в клинике работают четыре пластических хирурга, которые «ежегодно проводят более 400 различных пластических операций». Клиентам предлагались скидки на ринопластику. ООО «Частная врачебная практика» сообщало о сниженных ценах на блефаропластику. При этом лицензий на предоставление услуг пластической хирургии у клиник нет.

Рассмотрение дела в отношении ООО «Дипплекс» назначено на 24 июля, в отношении ООО «Частная врачебная практика» - на 1 августа. За недобросовестную конкуренцию клиникам грозят штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. руб.