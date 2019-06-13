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Фото: www.vitra.com

Вирджил Абло приглашает в гостиную будущего

Тренды в дизайне интерьеров — в коллаборации американского дизайнера и швейцарской компании Vitra

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Коллекция мебели и предметов интерьера Twentythirtyfive была показана на международной ярмарке искусств Art Basel, проходящей в эти дни в Швейцарии.


На выставке было продемонстрировано две комнаты, обставленной предметами, придуманной Абло, обладателя магистерской степени по архитектуре. Ее он получил в Иллинойсском технологическом институте. Первая комната под названием «Прошлое / Настоящее» представляет собой комнату тинейджера 2019 года. Главные отличительные особенности её убранства — качели посередине и подвешенное кресло-полусфера. Вторая комната называется «Завтра» и переносит зрителя в 2035 год. По замыслу автора, подросток из первой комнаты вырос и его подход к декору стал более зрелым. Гитара уступила место инструментам, а место на полках заняли необычные керамические кирпичи. На стене над длинным рабочим столом закреплена минималистичная лампа с плафоном в виде решетки.

«Для меня дизайн — это мост из прошлого, направленный в будущее», — прокомментировал свою работу Абло.

Три предмета интерьера, разработанные Абло, доступны к покупке на официальном сайте Vitra уже сейчас. Это оранжево-сиреневый стул из плексигласа Antony, лампа Petit Potence и керамические блоки. Последних будет произведено всего 999 штук, каждый из них будет пронумерован по порядку. Стоимость кирпича составляет 149 франков, лампы 1489 франков, а стула 2489 франков.

Это не первый опыт Абло, основателя бренда Off-white, занимаеющего должность креативного директора женской линии в модном французском Доме Louis Vuitton, на ниве дизайна интерьеров. Помимо проекта в рамках Art Basel он представил коллекцию мебели на нынешней Венецианской биеннале. Кроме того, шума наделала декоративная коллекция Абло для IKEA.

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