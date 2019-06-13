Власти Ямала увеличат количество рейсов в Санкт-Петербург

Количество авиарейсов из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Санкт-Петербург увеличат с трех до пяти, сообщили в пресс-службе губернатора. Полеты будет выполнять авиакомпания «Ямал» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Новые рейсы откроют с 17 июня.

Сейчас из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург можно вылетать в среду, пятницу и воскресенье в 10:00. К этим дням добавят рейсы по понедельникам и субботам. Вылет запланирован на 9:45 Время перелета — 3,5 часа. Всего в аэропорту Новый Уренгой действуют 17 регулярных направлений, на которых работает восемь авиакомпаний.