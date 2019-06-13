Alibaba может разместить акции в Гонконге на $20 млрд

Китайский интернет-гигант Alibaba подал заявку на проведение листинга на Гонконгской фондовой бирже и может выручить за свои акции до $20 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Размещение может произойти уже в третьем квартале. Сообщается, что вырученные средства Alibaba может пустить на инвестиции в развитие технологий.

Первичное размещение акций Alibaba провела в 2014 году на Нью-Йоркской фондовой бирже, выручив $25 млрд. Это стало одним из крупнейших IPO в мире за всю историю. По неофициальной информации, компания планировала и листинг на Гонконгской бирже, но отказалась из-за тогдашних требований торговой площадки к структуре управления потенциальных эмитентов. В прошлом году Гонконгская биржа упростила требования, в том числе для привлечения компаний из материкового Китая, что и сделало возможным листинг Alibaba в Гонконге.

Евгений Хвостик