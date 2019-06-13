Аналитики назвали самый продаваемый в Челябинске автомобиль

Самой покупаемой моделью на рынке новых легковых автомобилей Челябинска является LADA Vesta, выяснили аналитики агентства «Автостат». По их данным, в январе-апреле 2019 года в городе было куплено 384 таких машины.

Также Vesta лидирует по количеству проданных автомобилей в Перми, Самаре, Воронеже, Екатеринбурге и Волгограде. В Омске и Уфе на первом месте LADA Granta. В пяти городах-миллионниках – Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону – самой популярной моделью является KIA Rio. В Красноярске чаще всего покупают Hyundai Creta, в Санкт-Петербурге – Hyundai Solaris, в Москве – Volkswagen Polo.