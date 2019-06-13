Средняя сумма кредитов малому и среднему бизнесу на Кубани увеличилась в четыре раза

В Краснодарском крае отмечен рост кредитования банками субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, средняя сумма кредитов МСБ выданных банком «Открытие» в первом квартале текущего года увеличилась на Кубани в четыре раза и составила 42 млн руб.

Портфель кредитов малому бизнесу банка по итогам трех месяцев 2019 года увеличился на 16% и составил 5,2 млрд руб. За это время банк выдал более 900 млн руб. предпринимателям края.

По данным Единого реестра субъектов МСП, в 2018 году в Краснодарском крае зарегистрировано 282,02 тыс. малых и средних предпринимателей.

Василий Хитрых