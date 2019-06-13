В Пятигорске полицейского подозревают в краже и превышении полномочий

В отношении командира взвода полиции межрайонного отдела вневедомственной охраны по Пятигорску возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 158 УК РФ (кража), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 7 апреля этого года подозреваемый выехал по тревожному звонку в караоке-бар. На тротуаре вблизи заведения подозреваемый увидел мужчину в сильном алкогольном опьянении. Полицейский забрал себе сумку потерпевшего, в которой было 385 тыс. руб. и его личные вещи. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Общая сумма ущерба оценивается в 396 тыс. руб.

В настоящее время идет следствие. Руководство управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ставропольскому краю назначило по этому делу служебную проверку.

Дарья Голякова