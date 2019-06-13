РЖД может пересмотреть тарифы на перевозку кузбасского угля

ОАО «Российские железные дороги» готовы рассмотреть новые динамические методики регулировки тарифов на перевозку угля, которые им предложат угольные компании. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило на совещании по проблемам перевозки угля железнодорожным транспортом в Кемерово.

Генеральный директор АО ХК «СДС-уголь» Геннадий Алексеев на совещании, где присутствовали представители руководства РЖД, администрации области и угольных компаний, предложил для повышения конкурентоспособности российского угля и снижения стоимости перевозок топлива разработать методику ежеквартальной корректировки расчёта уровня тарифов, расценок операторов и стивидорных компаний. По его предложению, цены должны зависеть от уровня средней цены продажи угля на внешнем рынке за предыдущий квартал.

Алексей Шило согласился с тем, что существующая методика расчета тарифов несовершенна и требует корректировки, и выразил готовность рассмотреть предложение господина Алексеева. «Точечные предложения, которые нам предоставили и представят угольные предприятия, мы обсудим. Возможно, есть универсальный инструмент, который устроил бы всех. Также мы предложили коллегам пересмотреть стоимость организации доставки за счет сокращения оборота вагона. Сегодня четко видно, что у нас в стране ряд направлений не загружен, поэтому мы могли бы быстрее обеспечить доставку угля»,— сказал господин Шило.

Как ранее сообщал «Ъ», в апреле на совещании у губернатора Кузбасса Сергея Цивилева участники рынка потребовали от ОАО РЖД скидки в 12,8% к тарифу на перевозки угля в направлении экспортных портов Северо-Запада в свете того, что конъюнктура на европейских рынках угля заметно ухудшилась.

Нина Обелюнас