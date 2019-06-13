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Новая Lada 4x4 появится не ранее 2022 года

«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение внедорожника Lada 4x4 не раньше 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента российского автопроизводителя Ива Каракатзаниса.

Господин Каракатзанис пояснил, что в настоящее время идет выбор платформы для автомобиля, который сделают по мотивам концепт-кара Lada 4х4 Vision 2018 года. При этом не исключено, что новая «Нива» и текущее поколение модели будут какое-то время выпускаться параллельно.

Также в ближайшее время в рамках обновления модельного ряда появится рестайлинговый вариант Lada Largus, а также появятся новые модификации выпускающихся машин — Lada XRAY должна получить автоматическую коробку передач.

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