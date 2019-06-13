Санкт-Петербургский городской театр закрывается из-за проблем с финансированием

О прекращении своей деятельности с 31 декабря 2019 года сообщил Санкт-Петербургский городской театр, расположенный на Литейном проспекте. Представители учреждения культуры отмечают, что на такой шаг их толкнуло недостаточное финансирование, передает АБН.

Театр просуществовал три года, «а это достаточный срок, чтобы быть замеченным государством или частными инвесторами, но если этого не произошло, значит, Городской театр не был достаточно убедителен как художественное явление», говорится в сообщении.

При этом отмечается, что театр все время искал разные формы поддержки, претендовал на гранты и участие в различных госпрограммах. В частности, в последний сезон театр функционировал за счет президентского гранта.