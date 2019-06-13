Председатель комитета по культуре Курской области покинула пост

Возглавлявшая с 25 февраля комитет по культуре Курской области Елена Яковлева покинула должность, сообщает местная телекомпания «ТАКТ» со ссылкой на собственные источники. По данным телекомпании, причиной стало письмо, направленное врио губернатора Роману Старовойту представителями культурной среды региона. Среди них — «заслуженный деятель искусств, джазмен Леонид Винцкевич, худрук драмтеатра Юрий Бурэ, художник и галерист Олег Радин, директор краеведческого музея Ирина Лоташова, чиновники из областного комитета по культуре, а также руководители областных учреждений культуры». Они якобы попросили обратить внимание на непростую ситуацию в сфере культуры в регионе. Напомним, госпожа Яковлева инициировала скандальное увольнение директора курской филармонии Алексея Конорева, против чего выступил коллектив и деятели культуры. В итоге господин Конорев остался во главе учреждения.