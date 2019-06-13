На Среднем Урале создадут туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил проект создания туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть».В рамках проекта планируется отреставрировать заброшенный старейший завод города и создать на его месте многофункциональный культурно-образовательный центр.

«По сути, это будет как Ельцин Центр, только не про демократию и 90-е годы, а про историю уральской промышленности»,— приводит слова главы Сысерти Дмитрия Нисковских департамент информполитики региона. По его словам, на месте бывшего завода должны появиться выставочные пространства под открытым небом, залы для концертов и других мероприятий, связанных с научно-образовательными проектами.

Кроме того, с созданием проекта ожидается развитие господского дома с садом, храма, городского пруда и горы, неподалеку появятся рестораны, кафе, гостиницы, прогулочные зоны. В центре будут проводиться ярмарки, выставки, новогодние елки. Также господин Куйвашев поддержал строительство крытой ледовой арены, которую планируется построить в партнерстве с УГМК. При этом в планах строительство не только корта, но и футбольного поля, а также центра бокса.