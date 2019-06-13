Новикомбанк открыл первый офис в Екатеринбурге

Новикомбанк (входит в «Ростех») в четверг, 13 июня, открыл первый офис обслуживания в Екатеринбурге в рамках программы расширения региональной сети. Как сообщили в пресс-службе банка, Екатеринбург стал первым городом на территории Уральского федерального округа (УрФО), где открылся офис кредитной организации. По словам заместителя председателя правления Новикомбанка Германа Белоуса, для банка в приоритете «комплексное обслуживание предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности». Он напомнил, что в Свердловской области на предприятиях «Ростеха» работают более 45 тыс. сотрудников, которые могут стать клиентами банка.

Екатерина Аверина