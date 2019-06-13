В Венесуэле второй раз за год выпустили новые банкноты

Сегодня, 13 июня, в Венесуэле в обращение поступят новые банкноты достоинством 10 000, 20 000 и 50 000 боливаров. Как заявил Центробанк Венесуэлы, эта мера призвана «сделать систему платежей более эффективной и способствовать осуществлению коммерческих операций».

С момента предыдущей денежной реформы, когда также вводились новые банкноты, не прошло и года. Однако с августа 2018 года гиперинфляция уже свела на нет весь эффект тех изменений. По официальным данным, экономика страны за 2013–2018 годы сократилась на 47,7%.

По данным Национальной ассамблеи Венесуэлы, которую контролирует оппозиция, годовая инфляция в стране за период с мая 2018 года по май 2019 года хотя и снизилась, но составила 815%. Месячная инфляция в апреле достигла 44,7%, в мае она снизилась до 18,1%.

Алена Миклашевская