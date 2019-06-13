Василий Потрясаев покидает пост спикера белгородской облдумы

Председатель Белгородской областной думы Василий Потрясаев в ходе сессии заявил об уходе в отставку. Об этом он объявил после выступления с отчетом о работе думы. «Закрывая весеннюю сессию областной думы, хочу уведомить вас о добровольном сложении полномочий председателя областной думы с 17 июня 2019 года по семейным обстоятельствам. Понимаю, что в этом созыве осталось работать всего один год, этот год мне очень важен. Поэтому я и принял такое решение, прошу поверить в то, что оно взвешенное»,— сказал господин Потрясаев. Исполнять обязанности спикера будет первый заместитель председателя Александр Скляров.

Василий Потрясаев родился 5 августа 1953 года. После срочной службы в армии работал на белгородском заводе «Ритм». В 1984 году был назначен главным инженером завода «Новатор», в 1994-м стал его директором. В 2002 году был избран главой Белгорода, затем — депутатом облдумы. Возглавил региональный парламент в 2015 году.

Как происходил уход Василия Потрясаева с поста главы Белгорода, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Сити-менеджер Белгорода уходит в отставку».

Мария Литвинова, Олег Мухин