На Дону у завода изъяли 12 тонн опасного молока

Сотрудники россельхознадзора проверили молокозавод ООО «Юг Холдинг» в Красном Сулине и выявили нарушения хранения и маркировки 12 т молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В холодильных камерах завода хранились готовые молочные продукты без маркировки и указания сроков годности. Кроме того, проверяющие обнаружили на хранении у предприятия просроченную продукцию и продукты с маркировкой будущим числом. Молокозавод не соблюдал и температурные условия хранения сырого молока до его направления на переработку.

Молочные продукты изъяли, в отношении руководителя компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов надзора).

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Юг Холдинг» зарегистрировано в феврале 2007 года с основным видом деятельности «производство молочной продукции». Компания принадлежит Герману Лалаяну, генеральным директором является Карен Амбарцумян. Выручка компании за 2017 год составила 82 млн руб, прибыль — 5 тыс руб. На сайте предприятия указано, что продукция ООО «Юг Холдинг» продается под брендом «Сулиночка».

Дарья Голякова