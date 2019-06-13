В Екатеринбурге открывается второй Международный боксерский форум

С 13 по 16 июня в Екатеринбурге пройдет второй Международный боксерский форум. Участие в нем примут делегаты из более чем 130 стран мира, среди которых главы международных боксерских организаций Дэрил Пиплс (IBF), Франциско Валькарсель (WBO), Жилберто Мендоса (WBA), Хоусин Хоуичи (вице-президент WBC), представители Международного олимпийского комитета (МОК), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководство Федерации бокса России.

На форуме предполагается обсудить развитие бокса и его перспективы на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Дело в том, что в мае исполком МОК рекомендовал приостановить членство Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в организации из-за проблем в сфере финансов, управления и этики, но сохранить бокс в программе игр. Обсудить вопрос планируется с участием представителей МОК.

«Мы хотим, чтобы боксерское сообщество не спорило и не перетягивало одеяло на себя, а объединилось. То же касается и олимпийского бокса. Если у кого-то есть проблемы, то мы все вместе должны постараться их решить»,— цитирует «РИА Новости» генерального секретаря Федерации бокса России и члена исполкома AIBA Умара Кремлева. Также участники форума обсудят правила бокса, взаимодействие профессионального и любительского бокса, развитие женского бокса.

Помимо деловой программы в рамках форума пройдет шоу с участием боксеров первого тяжелого веса. Главным поединком станет бой россиянина Дмитрия Кудряшова с Илунгой Макабу из Конго за титул WBC Silver. Кроме того, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко встретится на ринге с Абрахамом Табулом из Ганы в бою за титул WBO Intercontinental, Алексей Егоров проведет бой с кубинцем Майком Пересом, Алексей Папин — с Александром Журом из Румынии, Юрий Кашинский — с французом Оливье Вотреном. В женском бою чемпионка мира по версии IBO во втором полулегком весе Фируза Шарипова из Казахстана во второй раз встретится с россиянкой Юлией Куценко.

Также на ринг выйдут олимпийский чемпион Евгений Тищенко, Алексей Папин и Алексей Егоров. В рамках шоу пройдет реванш между Фирузой Шариповой и Юлией Куценко. Предыдущий Международный боксерский форум прошел в 2018 году в Сочи.

Арина Магеррамова