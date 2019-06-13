Поставки кузбасского угля по московской железной дороге упали вдвое за пять месяцев

Железнодорожные перевозки угля из Кузбасса в европейскую часть России по московской железной дороге упали на 51,4% за январь-май текущего года. Падение поставок местного топлива внутри страны на 27,1% наблюдается и на дальневосточном направлении, на 18,2% — красноярском. По Юго-Восточной и Южно-Уральской железных дорогах грузоперевозки угля из Кузбасса упали 9%. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило на совещании по проблемам перевозки угля железнодорожным транспортом.

Господин Шило отметил, что пять месяцев в целом перевозка угля кузбасскими грузоотправителями снизилась на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года, что существенно ниже планов, которые ранее предоставили грузоотправители ОАО «Российские железные дороги» .

Нина Обелюнас