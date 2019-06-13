Бизнесмены из Южной Кореи предложили саратовским предпринимателям варианты сотрудничества

Фото: Администрация г. Саратова

Визит в Южную Корею президента ТПП Саратовской области Алексея Антонова состоялся на минувшей неделе. Посещение города Кенсан и местной Торгово-промышленной палаты прошло в составе делегации администрации Саратова, которую возглавил замглавы по экономическим вопросам Алексей Никитин.



Также саратовская делегация побывала в центре управления транспортом, центре обеспечения безопасности посредством видеонаблюдения (CCTV), на мусороперерабатывающем заводе и косметологическом производстве. Корейские специалисты рассказали о технологиях производства, поделились опытом и предложили варианты сотрудничества.

«Мы пятый по счету российский регион, который посетил Кенсан, но единственные из центральной части России. На встрече с корейским бизнесом на территории Торгово-промышленной палаты мы увидели заинтересованность корейских коллег в сотрудничестве с Саратовом и областью. Интерес был связан с экспортом качественных корейских строительных материалов, поднимался вопрос по развитию альтернативных источников энергии. Интересным получился разговор с представителями посольства по взаимодействию саратовских и южно-корейских спортсменов по киберспорту. У нас в Саратове этот вид спорта развивается на базе Саратовского технического университета. По итогу встречи мы подготовим информацию для посольства Южной Кореи в РФ для того, чтобы они помогли нам в поиске деловых партнеров», - прокомментировал итоги поездки Алексей Антонов. Также он отметил, что с открытием нового саратовского аэропорта логистику с нашим регионом можно будет значительно упростить.