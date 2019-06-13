Хакасский депутат предложил упразднить администрацию губернатора

Депутат Верховного совета Хакасия и руководитель фракции «Коммунисты России» Денис Бразаускас предложить вычеркнуть из конституции республики администрацию губернатора Валентина Коновалова. Об этом сообщает медиагруппа «Юг Сибири».

По словам депутата, администрация — «это госорган, который ни за что не отвечает, это даже не исполнительная власть». Он отметил, что на содержание администрации главы из бюджета республики ежегодно выделяется более 100 млн руб.

Также инициативу Дениса Бразаускаса поддержал председатель комитета по бюджету Верховного совета Хакасии Олег Иванов: «Зачем, отдел информационной политики нужен, если у каждого министерства есть пресс-служба? Это лишняя надстройка. Убрать протокольный отдел. В этих рамках администрация должна быть ликвидирована».

Источник «Ъ-Сибирь» в Верховном совете сообщил, что фразу депутата «можно считать просто репликой», так как официального предложения о ликвидации администрации губернатора не поступало.

Юлия Сасевич