«Агросила» планирует за 2019 год увеличить выпуск продукции «Халяль» до 3,2 млрд рублей

АО «Агросила» планирует по итогам 2019 года произвести 20,9 тыс. тонн продукции по стандартам «Халяль» на сумму 3,2 млрд руб., сообщил заместитель гендиректора холдинга по вопросам птицеводства Айрат Гыйльфанов. По его словам, в 2018 году было реализовано более 15,1 тыс. тонн продукции под данной маркировкой. Таким образом, рост составит 38,4%.
Всего же предприятие производит более 120 тыс. тонн мяса в живом весе и реализует более 95 тыс. тонн готовой продукции в год.
Господин Гыйльфанов отметил, что холдинг «Агросила» более 15 лет назад получил сертификат на право производства продукции по стандартам «Халяль». Входящее в него ООО «Челны-бройлер» с 2013 года произвело более 200 млн халяльных тушек бройлеров с соблюдением норм Ислама под контролем Духовного управления мусульман Татарстана. Переработкой мяса птицы занимается входящее в холдинг ООО «Агросила.Челны-МПК», обладающее мощностями производительностью 144 тонны в сутки или 49,5 тыс. тонн в год.
Всего в 2009-2018 годы «Агросила» произвела халяльной продукции более чем на 11,4 млрд руб.
Согласно данным kartoteka.ru, АО «Агросила» контролирует ЗАО «МЭКТ» (50% акций до 2017 года принадлежало гендиректору АО «Сетевая компания» Ильшату Фардиеву), . Доходы компании в 2017 году составили 3,29 млрд руб., расходы — 3,26 млрд руб.