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Фото: Андрей Абрамов

Большие споры в думе

Сможет ли «Ростелеком» окутать город сетями?

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Большие споры в думе Нижнего Новгорода вызвало требование прокуратуры, которая по жалобе «Ростелекома» провела проверку городских нормативов градостроительных проектирования и настаивает на отмене двух пунктов этих правил. О чем идет речь?


СПРАВКА

Сейчас нормы предписывают на площадях, улицах и местах общего пользования укладывать коммуникации под землю. Однако прокуратура согласилась с «Ростелекомом», что местные нормативы противоречат федеральному закону о связи, и наружные провода должны быть разрешены. Депутаты комиссии по строительству дружно выступили против наружных сетей, считая, что пучки проводов не красят Нижний Новгород и в общественных местах все инженерные коммуникации (в том числе и мешающие свободному проходу теплотрассы) необходимо убирать под землю.

Добавим, что глава города Владимир Панов ранее заявлял о том, что в центре Нижнего Новгорода может быть реализован проект «Чистое небо», когда все электросети, линии связи и интернета укладываются в подземные кабели. В итоге депутаты решили вынести этот вопрос на городскую думу с рекомендацией отменить спорные нормативы лишь в первом чтении.

Таким образом думская комиссия решила выиграть время, чтобы дать возможность мэрии найти компромисс с операторами связи по этому вопросу. Одно точно понятно - предоставлять возможность застройщикам опутывать видовые места Нижнего Новгорода новыми проводами депутаты не хотят.

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