На должность мэра Курска претендуют пять кандидатов

Пять кандидатов на должность главы Курска подали свои заявки, сообщили в городском собрании. На конкурс заявились депутат горсобрания Алексей Томанов, глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин, замглавы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов, депутат Госдумы Виктор Карамышев и заместитель начальника Оздоровительного, водно-спортивного, рекреационного центра Гамзат Исалмагомедов. Конкурс назначен на 17 июня. Кандидаты должны будут представить свои программы, затем комиссия из десяти человек определит двух лидеров. Второй тур назначен на 20 июня: победитель будет определен в ходе заседания городского собрания.

Об основном претенденте на пост главы Курска читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Олег Мухин