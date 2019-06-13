«Ин парк – Нижний Новгород» вложит 100 млн рублей в строительство завода DoorHan

ООО «Ин парк – Нижний Новгород» планирует построить завод по производству подвижных ограждающих конструкций и сборке модульных изделий высокой заводской готовности бренда DoorHan в Автозаводском районе. Компания подписала соответствующее соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Инвестор намерен вложить порядка 100 млн руб. в проект. Компания получит участок площадью 3 га вблизи Южного обхода города и аэропорта Стригино. Предприятие должны запустить в 2019 году, будет создано около 100 рабочих мест.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ин-парк Нижний Новгород» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Гендиректором является Александр Пищаев. Собственниками в равных долях являются Александр Ханин, Дмитрий Ханин, Сергей Ханин и Лариса Ханина, которым также принадлежит по 25% долей ООО «Дорхан 21 век Нижний Новгород». По итогам 2017 года убыток компании составил 82 тыс. руб.