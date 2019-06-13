В Петербурге закрыли несколько незаконных автостоянок общей площадью около 30 тыс. кв. метров

В ходе очередного рейда сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с подведомственной организацией провели мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, используемых под размещение автостоянок.

В частности, как сообщили в ККИ, незаконная автостоянка площадью более 5,5 тыс. кв. м была выявлена на улице Прокофьева (участок 6). Хозяйственную деятельность на данной территории осуществляет ООО «Гриффин-Авто».

Кроме этого, автостоянка для легковых и грузовых автомобилей площадью 10 тыс. кв. м без правоустанавливающих документов размещалась на улице Доблести, участок 40. Ранее данная территория была предоставлена в аренду ИП Сицинскому В.Г., однако позже договор был расторгнут.

Похожие нарушения были зафиксированы также на Приморском проспекте, близ дома 149, корпус 1, литера А., на проспекте Луначарского, уч. 4, улице Шаврова, уч. 16 и проспекте Народного Ополчения напротив дома 221, лит. А.

В настоящее время ведется работа по привлечению данных землепользователей к административной ответственности.