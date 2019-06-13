С совладельца и экс-директора «Чек-Су.вк» потребовали 17,7 млрд рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «Чек-Су.вк» Сергей Шокарев потребовал привлечь к субсидиарной ответственности совладельца компании Виктора Хроленко. Размер ответственности определен в 17,7 млрд руб. Господин Хроленко возглавлял компанию с 2010 года, является владельцем 3,26% в уставном капитале «Чек-Су.вк», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

«Чек-Су.вк» признано банкротом в декабре 2017 года. На тот момент требования кредиторов составляли 16,3 млрд руб. Компания планировала разрабатывать Усинское месторождение марганца (запасы месторождения — 128 млн т) в Кузбассе и построить завод в Емельяновском районе Красноярского края. Средства на разработку месторождения и строительство ферросплавного завода она привлекла у ВЭБа. Из-за протестов общественности власти отказались выдать компании разрешение на строительство. Компания планировала также построить в Хакасии завода электролитического марганца мощностью 80 тыс. т в год. Однако не смогла привлечь финансовые ресурсы. В настоящее время объявлены торги по продаже имущественного комплекса «Чек-Су.вк» — цена с изначальных 8,5 млрд руб. снизилась до 7,2 млрд руб.

Оксана Павлова