Суд сохранил запрет на эксплуатацию кемеровской «Лапландии»

Апелляционная инстанция арбитражного суда Кемеровской области отказалась снять запрет на эксплуатацию здания ТРЦ «Лапландия». Как писал “Ъ-Сибирь”, в апреле приставы приостановили работу объекта на неопределенный срок по иску кемеровской мэрии из-за несоответствия техпаспорта торгового центра «фактической конфигурации помещений здания».

Собственник торгового центра АО «АМК-фарма», входящее в группу «Регионы» (контролируется семьей депутата Госдумы Зелимхана Муцоева), считает, что приостановка эксплуатации здания «Лапдандии» приведет к убыткам владельца. Апелляционный суд посчитал, что запрет эксплуатации здания предупреждает возможный ущерб самому ответчику, не нарушает баланса интересов сторон.

14 июня Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрит заявление собственника торгового центра об отмене приостановления эксплуатации «Лапландии». Пятиэтажный ТРЦ «Лапландия» — крупнейший торгово-развлекательный центр в Кемерово. Его общая площадь — 69,6 тыс. кв. м, арендопригодная — 40 тыс. кв. м. ТРЦ вырос в результате реконструкции здания бывшего спортивно-культурного комплекса «Октябрьский». До 2009 года им владел крупный красноярский ритейлер «Алпи», после его банкротства «Лапландия» перешла под управление ГК «Регионы», контролируемой семьей депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. В группу входит сеть ТРЦ «Июнь», ТЦ «Сибирский городок» и крытые парки развлечений «Остров мечты».

Нина Обелюнас