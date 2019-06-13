Больница на Урале выплатит пациентке более 1 млн рублей за неудачную операцию

Жительница Красноуфимска через суд добилась компенсации от Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) за неудачно проведенную операцию по замене хрусталика глаза, после которой он перестал видеть. Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, сумма компенсации морального вреда составила 1 млн руб. Еще 15,6 тыс. руб. больница выплатит в счет морального ущерба и 5 тыс. руб. — в счет оплаты адвоката. Уточняется, что женщина требовала взыскать с больницы более 1,5 млн руб.

Операция прошла в июне 2017 года. «Операцию провели некачественно, началось кровотечение, хрусталик встал неправильно. Глаз потерял светоощущение и перестал видеть. В августе пациентке сделали вторую операцию, во время которой произошла геморрагическая отслойка сосудистой оболочки глаза. Через десять дней Тамара вновь оказалась на операционном столе, но восстановить зрение глаза врачам не удалось»,— рассказали в пресс-службе суда.

По итогам экспертизы, проведенной территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС), специалисты нашли нарушения оформления медицинских документов: не было этапного эпикриза (заключение врача о состоянии больного — “Ъ-Урал”) за все время пребывания женщины в стационаре, отсутствовал консилиум врачей. «Не было проведено контрольное В-сканирование глазного яблока. Из-за этого увеличился срок лечения катаракты, что повлияло на состояние больной. На момент выписки зрение на левом глазу отсутствовало»,— сообщили в пресс-службе. Там добавили, что все это время женщина «испытывала сильнейший стресс». Ответчик пытался обжаловать решение суда, однако Свердловский облсуд оставил его без изменений.