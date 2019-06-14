Правительство России утвердило критерии продажи жилья без эскроу-счетов

В связи с подписанным постановлением от 22 апреля 2019 года главным условием продажи жилья в Пермском крае без эскроу-счетов является степень строительной готовности многоквартирного дома и количество проданных квартир в нем. Установлены критерии надежности застройщиков, в соответствии с которыми возводимые дома достраиваются без перехода с 1 июля 2019 года на проектное финансирование и эскроу-счета.

Дом должен быть построен не менее чем на 30%, и в нем должно быть продано не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений, включая машиноместа.

Под эти требования подпадают все активно строящиеся объекты PAN City Group, а именно:

ЖК «Маяк»1 – возводится со II квартала 2018 года (срок сдачи – II квартал 2020 г.). Дом построен на 30%, квартир в нем продано более 60%. С таким процентным соотношением застройщик имеет возможность дальше строить и продавать данные жилые комплексы по старой схеме банковского сопровождения с отчислениями в компенсационный фонд по 1,2% от согласованной сторонами стоимости от каждой оформленной сделки.

ЖК «Атмосфера»1 – возводится с I квартала 2018 года (срок сдачи – I квартал 2020 г.). Дом построен более чем на 60%, квартир продано свыше 60%.Застройщик расширил ассортимент квартир: в прайс поступил пул на, 4, 6, 11, 12-м этажах, которых ранее не было в продаже. Теперь они снова в наличии: выбирайте комфортный этаж и бронируйте квартиру! Особенно выгодно это сделать именно в июне – у застройщика в активной стадии акция: «Жаркий июнь»! 2

Многим покупателям сейчас необходима грамотная и квалифицированная помощь в реализации вторичного жилья. Застройщик подготовил особые условия покупки объектов, которые продолжают достраиваться без эскроу-счетов, по старой схеме финансирования. Специалисты отдела продаж PAN City Group3 готовы взять на реализацию ваше вторичное жилье, при единовременном заключении договора долевого участия на новую квартиру, с рассрочкой на 90 дней. При этом застройщик готов предоставить скидку на новую квартиру в размере до 1% от ее базовой стоимости2.

Девелопер PAN City Group3 работает на рынке недвижимости Прикамья с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга ООО «Пермская финансово-производственная группа». За 27 лет компания провела около 4 тыс. сделок, осуществила сопровождение инвестиций в 340 тыс. кв. м городского и загородного жилья, реализовала около 400 тыс. квадратных метров жилой, загородной и коммерческой недвижимости. Сейчас в управлении компании находится более 260 тыс. кв. м коммерческой и жилой недвижимости в Перми.

Подробности – в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.