Терапевты, гинекологи и неврологи – самые популярные врачи по ДМС

Специалисты «АльфаСтрахование» проанализировали обращения клиентов по полисам добровольного медицинского страхования в 2018 г. и выяснили, к кому из специалистов застрахованные ходили чаще всего. В тройке лидеров оказались терапевты, акушеры-гинекологи и неврологи.

По данным «АльфаСтрахование», к терапевтам по полисам ДМС обращались более 20% застрахованных, на втором месте – акушеры-гинекологи (15%), на третьем – неврологи (12%). Четвертое место принадлежит урологам (6%), пятое – физиотерапевтам (5,7%), шестое – ЛОР-специалистам (5,5%).

Десятку замыкают эндокринологи (5,3%), хирурги (4,8%), дерматологи (4,3%) и офтальмологи (4%). Также клиенты посещали кардиологов (3,9%) и гастроэнтерологов (3%). Другие специалисты пользовались меньшей популярностью, доля обращений варьировалась от клиента к клиенту.

«На первом месте в выплатах страховых компаний по ДМС находится амбулаторно-поликлиническое обслуживание, на втором месте – стоматология, доля которой варьируется от 30% до 40%, далее идут выплаты по госпитализации и скорой медицинской помощи. В структуре выплат по поликлинике лидируют приемы врачей, их доля чуть выше 40%, совсем немного им уступает диагностика (лабораторная и инструментальная), далее идут различные процедуры: физиотерапия, массажи, мануальная терапия и прочее», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Компания РБК Research в ходе исследования медицинских предпочтений граждан РФ выяснила, что в 40% семей есть хотя бы один полис ДМС. Самыми распространенными вариантами ДМС являются полисы с амбулаторно-поликлиническими услугами (13,3%), амбулаторно-поликлиническими и стоматологическими услугами (11,4%), стоматологическими услугами (7,3%), услугами неотложной и экстренной скорой помощи (6,8%), услугами по вызову специалиста на дом (6,5%), услугами по лечению в стационаре и госпитализации пациента (6,5%).

Ранее «АльфаСтрахование» сообщала, что полисами добровольного медицинского страхования в течение года пользуются более 80% обеспеченных ими сотрудников.