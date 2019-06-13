Только треть южноуральских работодателей поддерживает занятия сотрудников спортом

67% опрошенных работающих южноуральцев сообщили, что их работодатели ничего не делают для того, чтобы сотрудники больше занимались спортом. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter по итогам проведенного опроса.

По данным сервиса, лишь в 16% случаев компании проводят корпоративные спортивные мероприятия, еще 14% предоставляют сотрудникам скидки на занятия в спортивных и фитнес-клубах. 5% опрошенных рассказали, что в их организациях есть спортивные команды, выступающие на внешних соревнованиях. 1% соискателей сообщили, что в течение дня участвуют в зарядке на рабочих местах.

По данным опроса, спортом два-три раза в неделю занимаются 46% респондентов, при этом 78% ответили, что поддержка спортивных активностей работодателей – это плюс при выборе вакансии. «То есть при грамотном менеджменте компании могут почти в два раза увеличить показатель регулярно занимающихся спортом сотрудников в целом по стране»,- отмечают авторы исследования.

Среди видов спорта, которыми занимаются сотрудники компаний, самым востребованным оказались занятия на тренажерах (45%), далее следуют, соответственно, легкая атлетика, бег и ходьба (объединены в один пункт, 37%), плавание (32%), велосипедный спорт (18%), йога и аэробика (18%).