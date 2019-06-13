Участок Азовского моря в Ростовской области передадут региональному Погрануправлению ФСБ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился отдать в пользование Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области часть территории Азовского моря площадью 1,7 тыс кв. м. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Служба безопасности получит часть акватории бухты Андреева в Таганрогском заливе в обособленное водопользование на 20 лет для «обеспечения обороны страны и безопасности государства». Теперь эту территорию сможет использовать только ФСБ, которая, в свою очередь, обязуется поддерживать в надлежащем состоянии гидротехнические сооружения и бережно относиться к экологии.

Дарья Голякова