Пассажиропоток самарского метрополитена снизился на 2%

Пассажиропоток самарского метро в 2018 году снизился более чем на 2% по сравнению с предыдущим годом. Это стало известно после публикации статистических данных на официальном сайте МП «Самарский метрополитен».

Годовой пассажиропоток самарского метрополитена составил 13,76 млн человек. В среднем за сутки услугами подземки воспользовались 37,66 тыс. пассажиров. Годом ранее пассажиропоток самарского метро составлял 14,1 млн человек при среднесуточной посещаемости в 38,6 тыс. человек.

Выполнение графика движения поездов в 2018 году составило 99,95%.

Андрей Сазонов