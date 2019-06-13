Прокуратура Ульяновской области уличила Фонд социального страхования в нарушениях

Выявлены нарушения в работе регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) в Ульяновской области. Речь идет о соблюдении организацией закона об обеспечении инвалидов средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

«Отделение, несмотря на передачу вышеназванных полномочий с начала 2019 года, надлежащим образом работу на данном направлении не организовало, выявлена волокита при проведении закупок средств реабилитации»,– говорится в сообщении.

Также представители регионального отделения ФСС нарушили закон о контрактной системе, это привело к затягиванию конкурентных процедур и на долгое время сделало невозможным заключение контрактов.

Помимо прочего, организация неправомерно отказывала инвалидам в выплате компенсаций за купленные за их счет техсредства реабилитации. В связи с этим надзорное ведомство направило в суд свыше 40 исков об обязании ульяновского регионального отделения ФСС обеспечить инвалидов соответствующими средствами реабилитации и выплатить им денежную компенсацию.

Георгий Портнов