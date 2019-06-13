День за два! На Урале нашли способ продлевать жизнь с помощью джаза

Психологи советуют: даже 1 день отдыха с друзьями и любимыми продлевает жизнь на несколько дней. Шанс съездить в мини-отпуск представится екатеринбуржцам уже 15 июня на Международном джазовом фестивале EverJazz. 2 площадки, 9 часов музыки, 60 джазменов мирового уровня, множество мастер-классов и активностей, большой фудкорт с разными кухнями, и другие развлечения для всей семьи ждут вас на фестивале в экологически-чистом месте под Екатеринбургом. Фестиваль пройдет на базе отдыха «Иволга» (Сысертский р-н).



Музыкальная программа события в этом году особенно порадует гостей своей колоритностью и разноформатностью. Хедлайнерами фестиваля станут: американская джаз-вокалистка Ив Корнелиус, соул-певец Брик Лиам, итало-аргетинский дуэт пианиста Паскале Стафано и бандонеониста Джанни Иорио., трио Алексея Подымкина, камерный оркестр «B-A-C-H», Blues Do и другие профессиональные музыканты.

Для гостей на площадке фестиваля весь день будет работать арт-маркет сувениров и подаркков, состоятся авторские мастер-классы по музыке и танцам для детей и взрослых, аттракционы и, конечно же, десятки лучших джаз-коллективов. Лаконичный блюз, динамичный джем-сейшн, виртуозный скэт, трогательный соул и многие другие направления не оставят публике шанса заскучать.

«Наш фестиваль — это мини-отпуск для всей семьи на природе, - рассказывает директор джаз-клуба EverJazz Ирина Щетникова. – Мы приглашаем вас вырваться из шумного города и хорошо отдохнуть в окружении сосен и реки под звуки джаза, самой свободной музыки на свете!»

Фестиваль будет проходить в живописном уголке Урала, на базе отдыха «Иволга», и продлится весь день с 14:00 до 23:00. На «Иволге» можно снять комфортабельный номер и остаться на ночь. Для гостей фестиваля организован большой бесплатный паркинг, а также трансфер на автобусах из центра Екатеринбурга (в обе стороны).

Целый день активного отдыха на свежем воздухе под чарующие джазовые мотивы, с множеством интерактива, развлечениями и вкусной едой ждёт Вас уже 15 июня на базе отдыха «Иволга» (Сысертский р-н).

Аккредитация для СМИ (т): 8 (343) 20-20-318. Контактное лицо — Анастасия Пушина +7 953 056 01 99