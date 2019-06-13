Удмуртия заключила соглашения на 10 млрд рублей в рамках ПМЭФ-2019

Удмуртия заключила инвестиционные соглашения на 10 млрд руб. в рамках недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин на встрече с журналистами.

«Общий объем инвестиций, полученный от соглашений в рамках ПМЭФ, составил более 10 млрд руб. Все соглашения подкреплены банковскими выписками. Мы в этот раз отошли от больших декларативных соглашений, которые подписывали когда-то ранее. Если говорить о соглашениях 2018 года, то они как раз были с деньгами, которые вылились либо в поставки наших предприятий, либо в реализацию новых проектов, как у "Лукойла" или "Почты России"»,— заявил господин Свинин.

Отметим, что в рамках ПМЭФ-2019 Удмуртия подписала соглашения о сотрудничестве с «Росатомом», «СМП Банком», агрохолдингом «КОМОС ГРУПП» и другими компаниями. Также республика представила аудит инвестиционных возможностей региона, разработанный совместно с PricewaterhouseCoopers.