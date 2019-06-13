В Сальске полицейского обвиняют в растрате на 2 млн рублей

Против начальника тыла Сальского территориального отделения полиции возбудили уголовное дело за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый с начала 2017 года по октябрь 2018 года незаконно присваивал вверенные ему горюче-смазочные материалы и распоряжался ими по собственному усмотрению. Экспертиза установила, что фактическая выдача горючего за этот период меньше прописанной в отчетах и ведомостях на 48 т. Сумма ущерба составила более 2 млн руб.

Дарья Голякова