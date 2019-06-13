Компанию оштрафовали за взятку сотруднице Роспотребнадзора

Саратовское ООО ЦПО «Труд-Эксперт» оштрафовали на 3 млн руб. за взятки замначальника центрального территориального отдела управления Роспотребнадзора Ирине Бесединой.

По информации прокуратуры Саратовской области, в мае 2015 года госпожа Беседина получила от директора ООО ЦПО «Труд-Эксперт» 15 тыс. руб. за заключение договоров на оказание услуг по дератации и дизинсекции. Затем компания передала сотруднице Роспотребнадзора 20 тыс. руб. в сентябре 2016 года и 15 тыс. руб. в июне 2017 года.

На предварительном следствии Ирина Беседина признала вину и заключила соглашение о сотрудничестве. Ее оштрафовали на 1 млн руб.

В отношении компании возбуждены три административных дела по ст. 19.28 КоАП (коммерческий подкуп должностного лица от имени юридического лица). Юрлицо оштрафовано на 3 млн руб. Непосредственный взяткодатель ожидает суда.

Сергей Петунин