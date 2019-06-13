En+ Group вложит 740 млн рублей в теплосети Автозаводского и Ленинского районов

Как сообщили в пресс-службе En+ Group (энергетическими активами En+ Group в Нижнем Новгороде управляет «Волгаэнерго»), в 2019 году 740,5 млн руб. будет вложено в ремонт и модернизацию магистральных тепловых сетей, насосных станций, теплопунктов и оборудования котельных и ТЭЦ для обеспечения надежного теплоснабжения Автозаводского и Ленинского районов.

В настоящее время компания ведет плановые ремонтные работы на тепловых сетях и сетях ГВС двух заречных районов. В Нижнем Новгороде они впервые пройдут без временного отключения многоквартирных домов от горячего водоснабжения.

В целом En+ Group в Нижнем Новгороде обслуживает 860 км сетей, к которым подключены 1730 жилых домов, промышленные объекты, более 50 школ и 88 детских садов. «При проведении работ в мае-октябре задействованы более 200 наших сотрудников, также мы привлекаем подрядные организации»,– добавили в En+ Group.

Иван Сергеев