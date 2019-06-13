Adidas и GirlPower выпустили футбольную форму для девушек

Специально к чемпионату мира по футболу среди женщин, который проходит в эти дни во Франции, Adidas вместе с GirlPower FC (любительским футбольным клубом, открывшим первую в России школу футбола для девушек) представляют не только красивую, но и функицональную женскую форму.

Чтобы развеять предубеждения относительно женского футбола, Adidas и GirlPower подготовили два комплекта. Разработкой дизайна занимались четыре девочки 6–8 лет, подопечные школы GirlPower, а помогал им куратор направления «Мода» из Высшей школы экономики Леонид Алексеев.

Первый комплект представлен минималистичными желтыми футболками, дополненными деталями черного и белого цветов, с левой стороны расположена эмблема клуба — розовая молния, обведенная в круг. Второй комплект представляет собой фиолетовую форму, украшенную желто-белыми вставками. Модели уже поступили в продажу в магазины adidas.

Футбольная школа GirlPower открылась в 2014 году в Москве. В составе команды в разное время были известные журналисты, юристы, актрисы, дипломаты, топ-менеджеры и многие другие. Работа клуба была отмечена российскими и мировыми СМИ: девушки из GirlPower FC стали героинями материала британской The Guardian, одного из главных мировых футбольных медиа SoccerBible и многих других.

С 7 июня и до конца лета на футбольной площадке в Нескучном саду по понедельникам, средам и пятницам будут проходить занятия тренировочной программы GirlPower. Девочки в возрасте от 5 до 12 лет смогут тренироваться бесплатно. Зарегистрироваться на первую тренировку можно на сайте.