Кинологи ЮТУ победили во всероссийском чемпионате таможенных служб

Команда Южного таможенного управления победила в чемпионате специалистов-кинологов на приз памяти генерал-майора таможенной службы Е.Н. Чухарева, сообщила пресс-служба ведомства. Чемпионат проходил 3-7 июня на базе Северо-Западной оперативной таможни (г. Санкт-Петербург). Участие в нем приняли 8 команд региональных таможенных управлений России и сборная команда таможен непосредственного подчинения ФТС России. На II месте после команды ЮТУ оказалась команда Уральского таможенного управления, на III месте – команда Северо-Западного таможенного управления.

Как отмечают в пресс-службе, чемпионат состоял из 5 этапов: «Поиск наркотических веществ в грузовом автотранспорте», «Поиск наркотических веществ на легковом автотранспорте», «Поиск наркотических веществ в багаже», «Поиск наркотических веществ в помещении», «Послушание».

Сергей Иванов