Владелец танкера опроверг потопление судна в Оманском заливе

Норвежская компания—владелец нефтяного танкера Front Altair компании Frontline, предположительно атакованного торпедой в Оманском заливе, опровергла информацию о потоплении судна. По информации комапнии, танкер продолжает гореть, сообщает Reuters. О том, что танкер Front Altair полностью утонул, сообщал телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники.

Front Altair под флагом Маршалловых Островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы были атакованы сегодня в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Компания—владелец второго танкера Bernhard Schulte Shipmanagement заявила, что Kokuka Courageous был поврежден в результате «предполагаемой атаки» торпеды, которая пробила корпус над уровнем воды во время перехода из Саудовской Аравии в Сингапур. Экипажи обоих кораблей были успешно эвакуированы, пострадавших среди них нет. Всего с двух танкеров были спасены 44 человека.

Экипаж Front Altair состоит из 11 граждан России, 11 филлипинцев и одного грузина. «Они все в порядке и в безопасности»,— сообщили «РИА Новости» в компании Frontline.

Один из кораблей перевозил нефть из порта Катара на Тайвань, второй направлялся в Сингапур. По данным AP, Министерство торговли Японии заявило, что оба судна имели «груз, связанный с Японией». Накануне премьер-министр Синдзо Абэ завершил визит в Иран, который намеревался ослабить напряженность в отношениях между Ираном и США.

После сообщений фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE выросли на $3 (4,7%), до $62,56 за баррель, однако затем она немного подешевела.

В мае в Персидском заливе от рук неизвестных пострадало четыре торговых судна.

Подробнее о майской атаке читайте в публикации “Ъ” «Танкеры попали под удар».