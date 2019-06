Владелец танкера опроверг потопление судна в Оманском заливе

Норвежская компания—владелец нефтяного танкера Front Altair компании Frontline, предположительно атакованного торпедой в Оманском заливе, опровергла информацию о потоплении судна. По информации комапнии, танкер продолжает гореть, сообщает Reuters. О том, что танкер Front Altair полностью утонул, сообщал телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники.

BREAKING NEWS: Oil tanker in Gulf of Oman 'suspected of being hit by torpedo' #GulfOfOman #Oman #BreakingNews



Read more:https://t.co/80fjkZ4KFH pic.twitter.com/RNpYVnpgbU